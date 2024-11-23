Белорусские хоккеисты отметились голами в матчах «регулярки» АХЛ

Белорусские хоккеисты отметились голами в матчах регулярного чемпионата АХЛ. «Абботсфорд» Данилы Климовича в гостях разгромил «Хендерсон» – 7:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественный нападающий поразил ворота соперников на 39-й минуте. Также он исполнил три броска в створ ворот и завершил поединок с показателем полезности +1. В 15 матчах нынешнего чемпионата АХЛ Климович набрал 11 очков. Он лучший бомбардир и снайпер своей команды.

«Калгари» Ильи Соловьева на выезде уступил «Тусону» – 3:5. Белорусский защитник забросил шайбу на 42-й минуте, сократив отставание своей команды. Он также исполнил три броска в створ ворот и закончил встречу с коэффициентом полезности +1. В 14 матчах со старта сезона Соловьев набрал 10 очков при показателе +12. Илья – самый результативный защитник своей дружины.