Хоккейная команда Президента первой вышла в финал РХЛ

Новости Беларуси. Команда Президента – первый финалист 17-х Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. 27 марта на ледовой арене «Олимпик Парка» подопечные Дмитрия Баскова смогли переиграть дружину Гродненской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч выдался не из легких, хотя коллектив главы государства вышел в плей-офф с первой позиции и досрочно, а оппоненты из Гродно замкнули сильнейшую четверку. Первая шайба в ворота гостей влетела на второй минуте. Исполнителем стал Павел Волчек, он же смог повторить свой результат спустя шесть минут. Свою лепту внес и Николай Лукашенко. На его счету третье результативное взятие ворот. Итоговый результат – 12:4 в пользу команды главы государства.

Павел Волчек, нападающий команды Президента: У нас установка была начать очень активно, постараться забить быстрый гол, пойти на ворота. Первую установку выполнили, забили хорошие голы. Очень хороший соперник, в плей-офф плохих не бывает соперников. Все бьются, все хотят победить. Играют в пас, атакуют, поэтому тут надо держать ухо востро и не расслабляться.

Александр Ковшик, защитник команды Гродненской области:

Очень много с кем играл в одних командах. На сильном уровне всегда интереснее и стремишься лучше сыграть. Очень хороший уровень, очень сильные. И на сегодня люди, которые поиграли много где, не так сильно они и отстали даже без физической подготовки.

Следующий матч команда Президента проведет с победителем пары Минской и Брестской областей. Они определят сильнейшего 30 марта в нашей столице. Финальная серия стартует 6 апреля и продлится до двух побед.