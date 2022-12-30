Хоккей. «Юность» обыграла новополоцкий «Химик»

Новости Беларуси. Завершили календарный год и представители экстралиги. Все три противостояния пятницы, 30 декабря, игрались в одно время, в 17:00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Остановимся более подробно на дуэли «Химика» и «Юности». Безусловными фаворитами были столичные спортсмены. В случае успеха они могли выйти на чистое третье место в таблице, сократив отставание от «Шахтера» и «Немана». К слову, соперник к этому располагал. События в матче развивались очень стремительно. Не прошло и трех минут, как «Юность» уже вела – 2:0. На этом, видимо, и выдохлись. Ни до конца первого периода, ни до конца второго больше счет не менялся. А вот на старте заключительного отрезка «Химик» сократил отставание до минимума. Но на этом и закончили. «Юность» побеждает – 2:1.

В других матчах «Брест» нокаутировал «Могилев» – 6:1, а «Металлург» разбил «Лиду» – 7:0.