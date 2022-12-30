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ЧБ по хоккею: «Витебск» второй раз за три дня обыграли «Неман». Итоги игрового дня 29 декабря

30 декабря 2022 10:37
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из противостояний «Неман» на домашнем льду принимал «Витебск». Дружины провели результативный матч, забросив на двоих 9 шайб. Правда, первый период остался безголевым. А на старте второго в ворота гродненцев за две минуты влетело три шайбы.  

ЧБ по хоккею: «Витебск» второй раз за три дня обыграли «Неман». Итоги игрового дня 29 декабря-1

Хоккеисты «Немана» попытались что-то противопоставить сопернику, но команда «Витебска» продолжала атаковать. В итоге «медведи» нанесли поражение хозяевам со счетом 6:3. Витебская команда второй раз за три дня обыграла «Неман» и укрепилась на пятой строчке турнирной таблицы. Гродненцы продолжают идти вторыми.  

ЧБ по хоккею: «Витебск» второй раз за три дня обыграли «Неман». Итоги игрового дня 29 декабря-4

Полные результаты вечера 29 декабря на ваших экранах. В двух других противостояниях лучше соперников выглядели «Локомотив» и «Шахтер». 30 декабря борьба в экстралиге продолжится.  

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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