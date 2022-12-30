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Минское «Динамо» завершило календарный год в КХЛ

30 декабря 2022 21:02
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Матчем с московским «Спартаком» минское «Динамо» завершило календарный год в КХЛ. Оба соперника подошли к очной встрече с большим пассивом. Россияне не могли победить в шести дуэлях, «зубры» и вовсе в семи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» завершило календарный год в КХЛ-1

Понятное дело, чья-то серия должна была завершиться. И несмотря на то, что в таблице выше располагался «Спартак», шансы на успех были примерно равны. Да, москвичи гораздо чаще цеплялись за более сильных оппонентов. Но именно со «Спартаком» «Динамо» играть достаточно комфортно. На стороне красно-белых семь викторий. Минчане брали верх пять раз. Первый период прошел в обоюдоострой борьбе. Шансы забросить имели как одни, так и другие. Но за 20 минут цифры на табло не изменились. А первое результативное действие случилось в дебюте второго отрезка. У нас забросил Зоркин. Правда, радоваться долго не пришлось. Едва ли не в следующей атаке «Спартак» сравнял. Итоговый счет – 5:6, минчане уступили по буллитам.

Минское «Динамо» завершило календарный год в КХЛ-4

На этом небольшой перерыв. Возобновят выступление в лиге белорусы трудным дальневосточным турне. Первая остановка 2 января у «Амура».

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# Хоккей # Никита Зоркин # Фотофакт

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