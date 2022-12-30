Самый молодой чемпион мира. Вспоминаем легендарные моменты Пеле

На 83-ем году жизни скончался легендарный бразильский футболист Пеле. Единственный на планете трехкратный чемпион мира по праву заслужил титул короля футбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Глава государства Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии в связи со смертью великого кудесника мяча. Переоценить вклад Пеле в игру номер один не представляется возможным. Давайте вспомним наследие лучшего в XX веке.

Пеле открыл для себя футбол будучи еще совсем ребенком. В семь лет будущий король начал выступать за местную детскую команду, а уже в 14 играл наравне со взрослыми. Свой первый профессиональный контракт он получил в 16. Юное дарование произвело впечатление на тренера бразильского «Сантоса». А Пеле отплатил клубу невероятной преданностью. Защищая цвета команды, он провел 1 116 матчей, в которых забил 1 091 гол.

Всего спустя 10 месяцев после дебюта в статусе профессионала бразилец получил вызов в сборную. И уже в 17 лет стал самым молодым чемпионом мира, выиграв мундиаль 1958-го. А после победы на втором кряду планетарном форуме в 1962-м Пеле стал самым желанным футболистом в составе любого коллектива. В свое время подписать его хотели «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», но он остался верен «Сантосу» – команде, которая открыла ему дорогу на большое поле. Своей игрой король вдохновил не одно поколение футболистов.

Криштиану Роналду:

Простого слова «прощай» вечному королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир. Он – вдохновение для сотен тысяч людей. Пеле не будет забыт, и его память навсегда останется в памяти каждого из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Пеле.

Килиан Мбаппе:

Король футбола покинул нас, но его величие никогда не будет забыто.

Роберт Левандовски:

Покойтесь с миром, чемпион. На небе появилась новая звезда, а футбольный мир потерял героя.

Роналдо:

Его наследие выходит за рамки поколений. Благодаря этому он будет жить дальше. Сегодня и всегда мы будем чествовать вас. Спасибо, Пеле. Покойся с миром.

Борясь с тяжелой болезнью, Пеле не терял оптимизма. И продолжал подбадривать родную сборную, которая выступала на мундиале в Катаре. Он искренне верил, что Бразилия сможет добавить на свой флаг еще одну звезду. А Неймар побить его рекорд по голам за национальную команду. 77 мячей, ровно столько отправил Пеле в ворота соперников, представляя цвета своей страны.