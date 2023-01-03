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«Концовка, вы сами видели, валидольная». Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал пятую победу подряд

03 января 2023 18:03
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Новости Беларуси. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» с победы стартовали в новом году. Белорусский коллектив одержал пятую викторию подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Концовка, вы сами видели, валидольная». Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал пятую победу подряд-1

На выезде команда Андрея Михалева одолела «Тайфун» из Владивостока. Матч выдался упорным, бобруйская дружина оказалась неуступчивой. Хозяева трижды вели в счете, но наши парни настойчиво шли вперед и каждый раз восстанавливали равновесие. Кстати, в этом противостоянии при счете 4:4 Сотишвили оформил дубль. Защитник «бобров» Евгений Бурак на последних минутах поразил ворота соперника и принес победу «Шиннику» – 5:4.

«Концовка, вы сами видели, валидольная». Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал пятую победу подряд-4

Андрей Михалев, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:
Хотелось новый год начать с победы. Понятно, было трудно. Проигрывали. Концовка, вы сами видели, валидольная.

«Концовка, вы сами видели, валидольная». Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал пятую победу подряд-7

Даниил Сотишвили, игрок ХК «Динамо-Шинник»:
Получилась хорошая игра, интересная. Хорошие эмоции. Главное, что выиграли. Пацаны молодчики, выводили на бросок. Осталось только бросить.

«Концовка, вы сами видели, валидольная». Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал пятую победу подряд-10

Повторный поединок этих команд состоится 4 января. На данный момент белорусская дружина занимает 2 место в Серебряном дивизионе Западной конференции и 6 позицию в общем зачете Молодежной хоккейной лиги.

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# Хоккей # Андрей Михалев # Даниил Сотишвили # Евгений Бурак # Фотофакт

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