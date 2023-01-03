«Рад за команду». Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу минского «Динамо» в матче КХЛ

В новый год с долгожданной победой! Хоккеисты минского «Динамо» прервали череду поражений в КХЛ. Дальневосточная серия началась уверенной викторией над «Амуром» из Хабаровска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» вышли вперед уже на второй минуте встречи. Шайбой отметился Павел Варфоломеев. До перерыва цифры на табло больше не менялись. Второй отрезок матча обошелся без голов. И только в начале третьей двадцатиминутки хозяева сравняли счет. Но минчане владели преимуществом, да и уступать такую долгожданную победу не намеревались. Даже отмена шайбы Джона Гилмора после видеопросмотра не помешала нашим парням проявить характер и осуществить еще три взятия ворот. В составе «зубров» отличились Ник Меркли, Роман Горбунов и Райан Спунер. Как итог – 4:1 и долгожданная победа «Динамо».

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Рад, что успешно начали новый год. Благодарен команде за старание и самоотдачу после долгого перелета. По игре. Играли хорошо. Но в концовке неправильные действия с шайбой дали сопернику возможность прибавить. Во втором периоде «Амур» играл агрессивно, много атаковал. Во втором перерыве у нас был долгий разговор. И мне понравилось, как команда отреагировала и справилась с поставленной задачей. Рад за команду. Есть время насладиться победой. И затем начинаем подготовку к следующей игре.