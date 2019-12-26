«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

Новости Беларуси. Футболисты ярко и празднично завершили сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 26 декабря в Falcon Club торжественно наградили лучших игроков, тренеров и судей по итогам 2019 года.

Премия «Звездный мяч» вот уже который год – официальный повод футболистам сменить спортивную форму на костюмы. Лучшим футболистом страны второй раз кряду и третий раз в истории был назван Игорь Стасевич. Кроме того, капитан БАТЭ победил в номинациях «Лучший полузащитник» и «Лучший футболист» чемпионата Беларуси.

Игорь Стасевич, полузащитник ФК БАТЭ:

Я очень рад, что вновь получил эту награду. На самом деле для меня это очень важно и почетно. Спасибо всем, кто отдал свой голос за меня. По поводу переодеться в костюм – мне в нем удобно, поэтому никаких проблем. Это дополнительная мотивация, потому что с таким признанием с тебя и спрос больше. Поэтому только в плюс идет.

В трех номинациях «Звездного мяча» победил Илья Шкурин, теперь уже игрок московского ЦСКА. 20-летний футболист стал лучшим нападающим, бомбардиром и самым полезным игроком по системе «гол плюс пас». Один из призов форварду вручил главный тренер национальной сборной Михаил Мархель.

Лучшей футболисткой Беларуси стала Анастасия-Гражина Щербаченя, выступающая за эстонский «Пярну». Тренером года был назван Виктор Гончаренко: это его четвертая победа кряду. Всего же рулевой ЦСКА получал эту спортивную премию уже 9 раз.

Александра Гутора, представителя чемпиона страны – брестского «Динамо», признали лучшим вратарем.