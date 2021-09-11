Солигорский Медведь о Minsk Open Cup 2021: для меня вес небольшой, а начинающим спортсменам хорошее пособие

Новости Беларуси. Турнир силачей, соревнования суперменов и музыкальный марафон. На площадке у Дворца спорта в Минске 11 сентября с самого утра соревновались сильнейшие пожарные-спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полном снаряжении участникам необходимо было пройти пять сложных этапов. Например, подняться на 4-й этаж специальной башни, кувалдой переместить балку весом более 70 килограммов, пробежать с наполненным водой рукавом и перетащить манекен.

Выносливость, которая тренируется в этом спорте, помогает спасателям в реальных чрезвычайных ситуациях. Спасатель из России высказался о белорусах: «Они будут лучшими атлетами в мире». Подробнее здесь.

По традиции сильнейшего в День города выбирали и среди стронгмэнов столичного региона. Зрители могли не только посмотреть, на что способны белорусские богатыри, но и показать свои силы – попробовать поднять штангу. Планку участникам турнира задавал сильнейший белорус Александр Курак по прозвищу Солигорский Медведь.

Александр Курак, мастер спорта международного класса:

Сегодня хорошая погода, день Минска. Эти соревнования приурочены к Дню города – Minsk Open Cup 2021. В них принимают участие наши, белорусские спортсмены. Четыре упражнения: жим стоя штанги, тяга становая – 270-300 килограммов, кантовка покрышки и буксировка звукозаписывающей машины, которая весит 8 тонн. Все упражнения будут на время. Для меня это да, разминка, потому что здесь веса для меня небольшие. А нашим начинающим спортсменам хорошее пособие.