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Солигорский Медведь о Minsk Open Cup 2021: для меня вес небольшой, а начинающим спортсменам хорошее пособие

11 сентября 2021 13:47
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Новости Беларуси. Турнир силачей, соревнования суперменов и музыкальный марафон. На площадке у Дворца спорта в Минске 11 сентября с самого утра соревновались сильнейшие пожарные-спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солигорский Медведь о Minsk Open Cup 2021: для меня вес небольшой, а начинающим спортсменам хорошее пособие-1

В полном снаряжении участникам необходимо было пройти пять сложных этапов. Например, подняться на 4-й этаж специальной башни, кувалдой переместить балку весом более 70 килограммов, пробежать с наполненным водой рукавом и перетащить манекен.

Солигорский Медведь о Minsk Open Cup 2021: для меня вес небольшой, а начинающим спортсменам хорошее пособие-4

Выносливость, которая тренируется в этом спорте, помогает спасателям в реальных чрезвычайных ситуациях.  

Спасатель из России высказался о белорусах: «Они будут лучшими атлетами в мире». Подробнее здесь.

Солигорский Медведь о Minsk Open Cup 2021: для меня вес небольшой, а начинающим спортсменам хорошее пособие-7

По традиции сильнейшего в День города выбирали и среди стронгмэнов столичного региона. Зрители могли не только посмотреть, на что способны белорусские богатыри, но и показать свои силы – попробовать поднять штангу. Планку участникам турнира задавал сильнейший белорус Александр Курак по прозвищу Солигорский Медведь.

Солигорский Медведь о Minsk Open Cup 2021: для меня вес небольшой, а начинающим спортсменам хорошее пособие-10

Александр Курак, мастер спорта международного класса: 
Сегодня хорошая погода, день Минска. Эти соревнования приурочены к Дню города – Minsk Open Cup 2021. В них принимают участие наши, белорусские спортсмены. Четыре упражнения: жим стоя штанги, тяга становая – 270-300 килограммов, кантовка покрышки и буксировка звукозаписывающей машины, которая весит 8 тонн. Все упражнения будут на время. Для меня это да, разминка, потому что здесь веса для меня небольшие. А нашим начинающим спортсменам хорошее пособие. 

Солигорский Медведь о Minsk Open Cup 2021: для меня вес небольшой, а начинающим спортсменам хорошее пособие-13

Насыщенная программа нон-стоп у Дворца спорта до позднего вечера. На сцене – выступления белорусских артистов, среди них Тео, Виктория Олешко, Группа «Дрозды». Хедлайнер праздничного концерта – рэпер Серега. Развлечения на любой вкус и возраст: аттракционы, виртуальная реальность, лего-городок, фудкорты, ярмарка ремесленников. 

# День города в Минске # Александр Курак # Фотофакт

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