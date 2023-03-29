Арина Соболенко неожиданно проиграла румынской теннисистке на турнире в Майами

Арина Соболенко провела четвертьфинальный поединок на престижном теннисном турнире категории 1 000 в Майами. Ее соперница – румынка Сорана Кырстя – дала бой белоруске и выиграла этот матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже на старте первого сета Арина отдала свою подачу, уступала 0:2, но смогла выровнять положение и сравнять счет – 4:4. Однако концовка партии осталась за румынкой – 6:4. Соболенко позволяла себе много эмоций, совершала достаточно ошибок, и исход второго сета был скорее закономерным, чем неожиданным. Сорана Кырстя взяла и вторую партию со счетом 6:4. Таким образом, Арина Соболенко покидает турнир, а румынская теннисистка выходит в полуфинал.