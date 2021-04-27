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Баскетбол. 1/4 плей-офф ЧБ. «Рубон» обыграл «Импульс-БГУИР» во втором матче

27 апреля 2021 20:12
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по баскетболу продолжается первый раунд плей-офф. Во вторник, 27 апреля, в Минске второй матч четвертьфинальной серии проводили «Импульс-БГУИР» и «Рубон», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. 1/4 плей-офф ЧБ. «Рубон» обыграл «Импульс-БГУИР» во втором матче-1

Этот поединок мог стать для витеблян последним в сезоне, так как первую встречу в серии до двух побед «Рубон» проиграл. Но северянам удалось продлить плей-офф как минимум на один матч, причем сделали это гости довольно уверенно. Резвее всего витебляне провели нечетные четверти, выиграв первую с перевесом +9, а третью – с отрывом в 10 очков. К такой прыти столичный коллектив оказался не готов, в итоге виктория гостей – 83:63.

Баскетбол. 1/4 плей-офф ЧБ. «Рубон» обыграл «Импульс-БГУИР» во втором матче-4

Таким образом, счет в серии теперь равный – 1:1, решающая игра противостояния состоится в среду, 28 апреля. Победитель пары «Импульс» – «Рубон» в полуфинале сразится с клубом «Цмоки-Минск».

# Баскетбол # Фотофакт

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