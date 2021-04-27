Баскетбол. 1/4 плей-офф ЧБ. «Рубон» обыграл «Импульс-БГУИР» во втором матче

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по баскетболу продолжается первый раунд плей-офф. Во вторник, 27 апреля, в Минске второй матч четвертьфинальной серии проводили «Импульс-БГУИР» и «Рубон», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот поединок мог стать для витеблян последним в сезоне, так как первую встречу в серии до двух побед «Рубон» проиграл. Но северянам удалось продлить плей-офф как минимум на один матч, причем сделали это гости довольно уверенно. Резвее всего витебляне провели нечетные четверти, выиграв первую с перевесом +9, а третью – с отрывом в 10 очков. К такой прыти столичный коллектив оказался не готов, в итоге виктория гостей – 83:63.