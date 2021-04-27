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Главный тренер женской сборной по волейболу: цель – конечно же, попасть в финальную часть Европы, а дальше будет видно

27 апреля 2021 20:08
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к отбору на чемпионат Европы. В главную команду страны вызваны 16 спортсменок, все они уже прибыли в стан сборной и усиленно готовятся к старту на базе «Чижовка-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер женской сборной по волейболу: цель – конечно же, попасть в финальную часть Европы, а дальше будет видно-1

Эта квалификация для наших девушек будет особенной. Во-первых, игры пройдут в Минске, во-вторых, возглавлять команду будет новый рулевой – Денис Матвеев. Специалист был назначен на пост еще в 2019 году, однако пандемия сдвинула дебют тренера в официальных матчах аж на май 2021 года.

Главный тренер женской сборной по волейболу: цель – конечно же, попасть в финальную часть Европы, а дальше будет видно-4

Денис Матвеев, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:
Волнения нет, есть просто задача поставленная, есть процесс, есть цель. Цель конечно же, попасть в финальную часть Европы, а дальше будет видно.

Главный тренер женской сборной по волейболу: цель – конечно же, попасть в финальную часть Европы, а дальше будет видно-7

Отбираться на чемпионат Европы нашим девушкам предстоит на площадке «Чижовка-Арены». В нашем пуле A – сборные Швейцарии и Эстонии. В финальную часть турнира пройдут по две лучшие дружины из группы.

«Каждый соперник не должен быть недооценён». Как женская сборная Беларуси по волейболу готовится к отбору на ЧЕ?

Главный тренер женской сборной по волейболу: цель – конечно же, попасть в финальную часть Европы, а дальше будет видно-10

Перед матчами отбора наши девушки проведут четыре спарринга со сборными Латвии и Грузии. Первый матч квалификации чемпионата Европы пройдет 10 мая, играем с Эстонией.

# Волейбол # Денис Матвеев # Фотофакт

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