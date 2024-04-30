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Хоккей. Виктор Костючёнок покидает пост главного тренера минской «Юности»

30 апреля 2024 20:48
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Виктор Костюченок покидает пост главного тренера минской «Юности». Вместе с ним уходят тренеры основной команды Александр Кулаков, Владимир Копать и Дмитрий Карпиков, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Виктор Костючёнок покидает пост главного тренера минской «Юности»-1

Все специалисты оставили свои должности в связи с истечением срока контрактов. Напомним, Костюченок возглавил столичный коллектив перед сезоном 2023-2024. В регулярном чемпионате «Юность» стала третьей. А в четвертьфинале Кубка Президента уступила «Металлургу».

# Хоккей Беларуси # Виктор Костючёнок

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