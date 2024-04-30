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Сформирована символическая сборная 6-го тура ЧБ по футболу – кто попал в списки?

30 апреля 2024 14:49
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Сформирована символическая сборная 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Максимальное представительство в команде мечты имеет «Славия», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сформирована символическая сборная 6-го тура ЧБ по футболу – кто попал в списки?-1

Мозырская дружина делегировала троих исполнителей. Это Иван Грудько, Кристиан Дрос и Алексей Козлов. Еще два человека защищают цвета «Ислочи». Лучшим игроком признан Михаил Гордейчук. Полузащитник брестского «Динамо» отметился дублем в противостоянии с «Нафтаном». Но даже этого не хватило для виктории – была ничья 2:2. Номинант также имеет неплохую остальную статистику – 72 % точных передач и идеальную реализацию моментов. 7-й тур национального первенства пройдет со 1 по 4 мая.

# Футбол Беларуси

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