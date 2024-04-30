Сформирована символическая сборная 6-го тура ЧБ по футболу – кто попал в списки?

Мозырская дружина делегировала троих исполнителей. Это Иван Грудько, Кристиан Дрос и Алексей Козлов. Еще два человека защищают цвета «Ислочи». Лучшим игроком признан Михаил Гордейчук. Полузащитник брестского «Динамо» отметился дублем в противостоянии с «Нафтаном». Но даже этого не хватило для виктории – была ничья 2:2. Номинант также имеет неплохую остальную статистику – 72 % точных передач и идеальную реализацию моментов. 7-й тур национального первенства пройдет со 1 по 4 мая.