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В Минске проходит республиканский турнир по шахматам «Белая ладья»

30 апреля 2024 20:46
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Республиканский турнир по шахматам «Белая ладья», который проходит при поддержке Президентского спортивного клуба, определит участников финального этапа открытых Всероссийских соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит республиканский турнир по шахматам «Белая ладья»-1

Старт традиционный и проводится уже девятый год кряду. В борьбу вступили 14 коллективов со всей Беларуси. Именно из этого турнира начинали свою спортивную карьеру сегодняшние лидеры национальной команды, гроссмейстеры и мастеры. Яркий пример – Денис Лазовик и Артем Стрибук. Шахматные баталии пройдут по швейцарской системе, всего будет сыграно семь туров. Победители определятся 3 мая.

В Минске проходит республиканский турнир по шахматам «Белая ладья»-4

Юрий Борсук, главный судья соревнований:
Круговой турнир в 13 туров – это длинный турнир, классические шахматы. Здесь каждая партия идет минимум 2-2,5 часа. Поэтому принято было решение сыграть именно в семь туров. Это у нас отработанная система. И она показала свою эффективность. Побеждает, действительно, сильнейший, а эти сильнейшие нас представляют уже на финале международной «Белой ладьи», которая уже проводится ежегодно в Сочи. Есть пара команд, которые я выделяю, которые могут бороться там за самые высокие места.

В Минске проходит республиканский турнир по шахматам «Белая ладья»-7

Максим Леонович, представитель Президентского спортивного клуба:
Все участники соревнований получили «триумфики» от Президентского спортивного клуба, а также команды, которые выиграют соревнования, получат цифровую технику, которая им в дальнейшем поможет совершенствовать свои навыки.

Помимо соревновательной части, для спортсменов запланирована и культурная программа – посещение исторических мест нашей столицы. Российский старт намечен на июнь и пройдет в Сочи.

# Шахматы

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