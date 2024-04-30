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Рекордсмен ЧБ по хоккею Шалагин пополнит состав магнитогорского «Металлурга»

30 апреля 2024 14:47
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Рекордсмен чемпионата Беларуси по хоккею продолжит карьеру в России. Михаил Шалагин пополнит ряды обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рекордсмен ЧБ по хоккею Шалагин пополнит состав магнитогорского «Металлурга»-1

Форвард «Шахтера» в текущем сезоне совершил 91 результативное действие при показателе полезности +43, став лучшим снайпером, бомбардиром, форвардом и самым полезным игроком нашей Экстралиги. Шалагин выступал в Солигорске с 2023 года.

# Хоккей # Михаил Шалагин

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