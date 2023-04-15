Хоккей. Третий и четвёртый матчи финальной серии Кубка Президента покажут в кинотеатрах

Новости Беларуси. Накануне в Гродно жлобинский «Металлург» нанес поражение «Неману» со счетом 2:1 и сравнял счет в финальной серии Кубка Президента – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Следующие два матча пройдут в Жлобине. Напомним, игры состоятся в ближайшие воскресенье и вторник – 16 и 18 апреля. Поединки финальной серии вызывают большой интерес. Болельщики на трибунах создают свою, особую атмосферу.

Дмитрий Коробов, защитник жлобинского «Металлурга»:

Спасибо жлобинским болельщикам, спасибо болельщикам из Гродно за такую атмосферу, приятно очень играть. Добавляет эмоций, когда болельщики из Гродно своих гонят вперед, вдвойне, потому что хочешь чуть-чуть их успокоить, забить гол, какое-то противоборство выиграть. И жлобинских было очень слышно, спасибо большое, что приехали, поддержали!

Михаил Хоромандо, защитник гродненского «Немана»:

Отличная атмосфера, такой и должен быть финал, достойные две команды, мы играем для болельщиков, для своих семей, родных, поэтому атмосфера очень классная. Спасибо большое людям, которые приходят, уделяют свое личное время и отдают частичку своих эмоций нам. Это очень здорово.