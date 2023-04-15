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Хоккей. Третий и четвёртый матчи финальной серии Кубка Президента покажут в кинотеатрах

15 апреля 2023 18:42
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Новости Беларуси. Накануне в Гродно жлобинский «Металлург» нанес поражение «Неману» со счетом 2:1 и сравнял счет в финальной серии Кубка Президента – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Третий и четвёртый матчи финальной серии Кубка Президента покажут в кинотеатрах-1

Следующие два матча пройдут в Жлобине. Напомним, игры состоятся в ближайшие воскресенье и вторник – 16 и 18 апреля. Поединки финальной серии вызывают большой интерес. Болельщики на трибунах создают свою, особую атмосферу.

Хоккей. Третий и четвёртый матчи финальной серии Кубка Президента покажут в кинотеатрах-4

Дмитрий Коробов, защитник жлобинского «Металлурга»:
Спасибо жлобинским болельщикам, спасибо болельщикам из Гродно за такую атмосферу, приятно очень играть. Добавляет эмоций, когда болельщики из Гродно своих гонят вперед, вдвойне, потому что хочешь чуть-чуть их успокоить, забить гол, какое-то противоборство выиграть. И жлобинских было очень слышно, спасибо большое, что приехали, поддержали!

Хоккей. Третий и четвёртый матчи финальной серии Кубка Президента покажут в кинотеатрах-7

Михаил Хоромандо, защитник гродненского «Немана»:
Отличная атмосфера, такой и должен быть финал, достойные две команды, мы играем для болельщиков, для своих семей, родных, поэтому атмосфера очень классная. Спасибо большое людям, которые приходят, уделяют свое личное время и отдают частичку своих эмоций нам. Это очень здорово.

Хоккей. Третий и четвёртый матчи финальной серии Кубка Президента покажут в кинотеатрах-10

Отметим, третий и четвертый матчи финальной серии Кубка Президента будут показаны в гродненских кинотеатрах. Гостевые поединки красно-черных можно будет посмотреть в компании местных болельщиков и в полной мере насладиться атмосферой матча. Третья игра финальной серии «Металлург» – «Неман» стартует завтра, 16 апреля, в 16:25.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Коробов # Фотофакт

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