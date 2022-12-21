Арина Соболенко провела второй поединок на выставочном турнире в ОАЭ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко провела второй поединок на выставочном турнире в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в первом матче она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана – 0:6, 6:1,1:6. 21 декабря Арина в паре с болгарином Григором Димитровым встретилась с канадкой Бьянкой Андрееску и индийцем Роханом Бопанна. Белорусско-болгарский дуэт победил в трехсетовом поединке со счетом 2:6, 7:6, 10:7.

Отметим, в команду Соболенко, помимо Димитрова, входят серб Новак Джокович и испанка Паула Бадоса. Два лучших коллектива сразятся в финале 24 декабря.