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Мария Шканова снова взяла золото на Кубке России по горнолыжному спорту

21 декабря 2022 20:31
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Мария Шканова продолжила победное шествие на этапах Кубка России по горнолыжному спорту. Пятый этап проходил в Кусе Челябинской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мария Шканова снова взяла золото на Кубке России по горнолыжному спорту-1

Белорусская спортсменка накануне в слаломе заняла первое место, сегодня она вновь была лучшей, опередив всех своих конкуренток. Слаломные этапы в 2022 году в российском календаре закончены. Отметим, что Мария по сумме состязаний является лидером. Вскоре она отправится в Москву, где 24 декабря на Воробьевых горах попробует свои силы в соревнованиях по параллельному слалому.

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# Горнолыжный спорт # Мария Шканова # Фотофакт

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