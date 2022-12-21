Мария Шканова снова взяла золото на Кубке России по горнолыжному спорту

Мария Шканова продолжила победное шествие на этапах Кубка России по горнолыжному спорту. Пятый этап проходил в Кусе Челябинской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская спортсменка накануне в слаломе заняла первое место, сегодня она вновь была лучшей, опередив всех своих конкуренток. Слаломные этапы в 2022 году в российском календаре закончены. Отметим, что Мария по сумме состязаний является лидером. Вскоре она отправится в Москву, где 24 декабря на Воробьевых горах попробует свои силы в соревнованиях по параллельному слалому.