В Первенстве Беларуси по теннису принимают участие более 300 юных спортсменов

Новости Беларуси. Первенство страны по теннису традиционно проходит в середине декабря. Молодежь подводит итоги года, зарабатывает рейтинговые очки и претендует в национальные команды по возрастам. На этот раз за главный трофей турнира спорят более 300 участников со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят на трех главных базах столицы – в спорткомплексе «Смена», городском и республиканском центрах тенниса. Самые старшие, ребята до 16 лет, выступают в РЦОПе. В среду, 21 декабря, второй круг. И на кону четвертьфинал в одиночном разряде. Станислав Бульбенков в свои 14 возглавляет отечественный рейтинг сразу в двух возрастных категориях и является лидером сборной. Он первый, кто обеспечил себе место в третьем круге.

Станислав Бульбенков, участник турнира: Всегда интересно играть с разными соперниками. Больше опыта получаешь. И довольно хорошо начинать с сильных соперников, чтобы сразу как-то входить в тонус соревновательный. Если несильный соперник, то не надо сильно расслабляться, а надо серьезно относиться к каждому матчу.

Александр Василевский, главный судья соревнований:

Раньше победители, призеры данных соревнований попадали в сборную Беларуси и участвовали в зимних и летних кубках Европы. Сейчас игроки приобретают необходимый соревновательный опыт, игровую практику. И у тех, кто займет первые, вторые, третьи места, будет приоритет для выезда на международные соревнования, а также на республиканские соревнования.

В воскресенье, 25 декабря, состоятся финальные поединки во всех возрастных категориях.