Хоккей. Шейн Принс покидает минское «Динамо»

Сезон 2020-21 стал для Принса самым успешным в КХЛ. В 57 матчах хоккеист заработал 55 очков, это лучший снайперский и бомбардирский результаты в команде. По итогам регулярного чемпионата КХЛ, Шейн Принс завершил гонку снайперов лиги на четвертом месте с 25 голами на счету. Нельзя не вспомнить и о весомом вкладе Принса в выход «зубров» в плей-офф КХЛ. В Кубке Гагарина хоккеист провел пять игр и заработал шесть очков.