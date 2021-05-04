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Хоккей. Шейн Принс покидает минское «Динамо»

04 мая 2021 20:12
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Новости Беларуси. Шейн Принс переходит из минского «Динамо» в «Автомобилист». Нападающий подписал с российским клубом односторонний двухлетний контракт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Шейн Принс покидает минское «Динамо»-1

Сезон 2020-21 стал для Принса самым успешным в КХЛ. В 57 матчах хоккеист заработал 55 очков, это лучший снайперский и бомбардирский результаты в команде. По итогам регулярного чемпионата КХЛ, Шейн Принс завершил гонку снайперов лиги на четвертом месте с 25 голами на счету. Нельзя не вспомнить и о весомом вкладе Принса в выход «зубров» в плей-офф КХЛ. В Кубке Гагарина хоккеист провел пять игр и заработал шесть очков.

# Хоккей Беларуси # Шейн Принс # Фотофакт

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