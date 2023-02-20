Хоккеисты «Динамо-Шинник» победили «Капитан» в домашнем матче регулярного сезона МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккеисты «Динамо-Шинник» победили «Капитан» в домашнем матче регулярного сезона МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Таким образом, белорусы оказались сильнее главного фаворита впервые с начала чемпионата. Зрители, а их собралось в Бобруйске более 3 тысяч, разочарованы точно не были. Голов было много – 9. А точнее броски получились у хозяев. Хотя, как ни странно, белорусы дважды были в роли догоняющих. Но в концовке смогли оформить себе комфортное преимущество. Финальный счет – 6:3. Таким образом, «Шинник» по-прежнему попадает в плей-офф Молодежной хоккейной лиги России.
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