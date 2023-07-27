Белорусские волейболистки сборной U-16 проиграли сверстницам из России. Чего не хватило для победы?

Победить и в третий раз не получилось. Женская сборная Беларуси по волейболу, составленная из игроков до 16-ти лет, проиграла сверстницам из России в заключительном товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таким образом, наши гостьи взяли реванш за двойную осечку. Но легко им точно не было.

Напомним, что во вторник и в среду, 25-26 июля, хозяйки площадки побеждали с одинаково сухим счетом 3:0. Причем отрыв в партиях был достаточно комфортным. Как оказалось, россиянки быстро умеют делать работу над ошибками. Они немного перестроили игру, сделав ставку на скорость. К тому же максимально затруднили хозяйкам паркета прием. К такой нагрузке белоруски оказались не готовы. Не помогали ни тайм-ауты, ни замены. Впрочем, ни о каком разгроме речи не идет. Достаточно сказать, что два сета из пяти завершились на больше-меньше. Отечественные юниорки провалили только контровой отрезок, позволив оппоненткам набрать в два раза больше очков. Как итог, поражение в матче – 2:3. Оно обидно, но не критично.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Девочки уже готовы, то есть остались техническая какая-то часть, какие-то задумки подчистить. И, естественно, должны еще и получить игровую практику, потому что девочки сейчас лишены международных соревнований, мы и пригласили. Мы всегда играем со сборной России, этот состав у нас очень сильный.