Футбол. Жодинское «Торпедо» стартует в Лиге конференций

Футболисты жодинского «Торпедо» сегодня, 27 июля, стартуют во втором раунде квалификации Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сыграть нашим парням предстоит против кипрского клуба АЕК. И фаворитами считаются именно оппоненты.

Однако в этом матче они будут вынуждены обойтись без пяти игроков основного состава. Смогут ли подопечные Дмитрия Молоша извлечь из этого пользу узнаем совсем скоро. Стартовый свисток прозвучит в 21:00. Напомним, вчера свои матчи провели БАТЭ и «Неман». Борисовчане уступили «Арису» – 2:6. А дружина из Гродно обыграла «Бальцан» – 2:0. Ответные матчи состоятся 1 августа.