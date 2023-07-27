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Анастасия Шкурдай стала победительницей Кубка России по плаванию

27 июля 2023 17:57
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Анастасия Шкурдай стала победительницей Кубка России по плаванию. Турнир проходит в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай стала победительницей Кубка России по плаванию-1

Белоруска триумфально выступила на дистанции 200 метров на спине. Причем в финал она квалифицировалась с первым временем. И в решающем заплыве уверенно подтвердила свой фаворитский статус, оставив оппоненток далеко позади. Отметим, у ближайшей преследовательницы Анастасия выиграла почти 3 секунды.

Анастасия Шкурдай стала победительницей Кубка России по плаванию-4

Уровень конкуренции на старте запредельный. Так, россиянин Климент Колесников 27 июля в вечерней сессии побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Он превзошел прошлый результат на 16 сотых секунды.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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