Анастасия Шкурдай стала победительницей Кубка России по плаванию. Турнир проходит в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска триумфально выступила на дистанции 200 метров на спине. Причем в финал она квалифицировалась с первым временем. И в решающем заплыве уверенно подтвердила свой фаворитский статус, оставив оппоненток далеко позади. Отметим, у ближайшей преследовательницы Анастасия выиграла почти 3 секунды.