Анастасия Шкурдай стала победительницей Кубка России по плаванию. Турнир проходит в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Анастасия Шкурдай стала победительницей Кубка России по плаванию. Турнир проходит в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска триумфально выступила на дистанции 200 метров на спине. Причем в финал она квалифицировалась с первым временем. И в решающем заплыве уверенно подтвердила свой фаворитский статус, оставив оппоненток далеко позади. Отметим, у ближайшей преследовательницы Анастасия выиграла почти 3 секунды.
Уровень конкуренции на старте запредельный. Так, россиянин Климент Колесников 27 июля в вечерней сессии побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Он превзошел прошлый результат на 16 сотых секунды.