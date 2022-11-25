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Хоккей. Сборная Беларуси U16 уступила Центральному федеральному округу

25 ноября 2022 14:11
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Продолжается первенство федеральных округов. На этот раз в борьбу вступила белорусская сборная, составленная из игроков до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Сборная Беларуси U16 уступила Центральному федеральному округу-1

В стартовом поединке наши ребята уступили сверстникам из Центрального федерального округа. Стоит сказать, что костяк этой команды составлен из воспитанников школ «Витязя» и «Локомотива». Первый период дружины играли на равных и ушли на перерыв со счетом 1:1, во второй 20-минутке соперники оформили двойное преимущество, мы ответили единожды. А в третьем отрезке встречи наши парни расклеились и отдали инициативу россиянам, которые и одержали победу со счетом 6:2.

# Хоккей # Фотофакт

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