Хоккей. Сборная Беларуси U16 уступила Центральному федеральному округу

Продолжается первенство федеральных округов. На этот раз в борьбу вступила белорусская сборная, составленная из игроков до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом поединке наши ребята уступили сверстникам из Центрального федерального округа. Стоит сказать, что костяк этой команды составлен из воспитанников школ «Витязя» и «Локомотива». Первый период дружины играли на равных и ушли на перерыв со счетом 1:1, во второй 20-минутке соперники оформили двойное преимущество, мы ответили единожды. А в третьем отрезке встречи наши парни расклеились и отдали инициативу россиянам, которые и одержали победу со счетом 6:2.