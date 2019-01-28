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Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске

28 января 2019 10:39
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Новости Беларуси. В Витебске готовят к открытию Центр по прыжкам на батуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже весной он примет первые соревнования.

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -1

На трибунах за ними смогут наблюдать более 200 зрителей. Объект станет прежде всего тренировочной базой для национальной сборной.

Наш корреспондент Анастасия Аласания одной из первых побывала в стенах, где будут готовить олимпийских чемпионов.

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -4

Светлана Пашковская, директор СДЮШОР № 1 Витебска:
Эти резины позволяют спортсмену беспрепятственно набирать высоту. А так как они амортизируют, они его немножко задерживают в воздухе, где он успевает выкрутить не только двойные, тройные вращения, но и добавлять к ним винтовые.

Лонжа – суперсовременный страховочный пояс. Таких в Беларуси всего два. Обычная, казалось бы, деталь. Но настолько важная для подготовки будущего олимпийца.

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -7

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -9

Одной из первых ее примерит Аня Макаренко – восходящая звездочка школы витебского батута.

База для национальной сборной и воспитанников СДЮШОР. Центр по прыжкам на батуте готовят к открытию в Витебске

Аня на экскурсии по будущему Центру по прыжкам на батуте впервые. Признается: захватывает дух даже от мысли, что совсем скоро она будет парить здесь, под 15-метровой крышей.

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -12

Анастасия Аласания, СТВ:
Условно шторой зал разделят на две части. С одной стороны будет разминочная зона, с другой – тренировочная. Напротив – трибуны на 200 болельщиков. А сами батуты начнут монтировать буквально через пару недель, когда завершат все строительные работы. Батутов, кстати, здесь будет 10.

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -15

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -17

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -19

Тренажерный и хореографический залы, восстановительный центр с двумя саунами, административный блок. Тренироваться здесь будут и дети, и члены национальной сборной. Почувствовать себя не как дома, а дома сможет чемпион олимпийских игр-2016 Владислав Гончаров.

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -22

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -24

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -26

Триумфальная победа Владислава Гончарова вызвала ажиотаж среди витебских родителей. Мамы и папы, которые видят в своих детях будущих олимпийских чемпионов, буквально атаковали тренерский штаб. Сегодня в СДЮШОР № 1 занимаются более тысячи детей. И половина из них – батутисты.

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -29

Почему же под строительство уникального для Беларуси спортивного центра площадку нашли именно на севере страны? Ответ на поверхности: в Витебске – сильнейшая школа батута. Только за последние годы здесь «вырастили» десятки чемпионов Европы и мира. И, конечно, популярности этому виду спорта добавляют именитые выпускники. Не только олимпийцы. Например, витебчанин Вячеслав Гогунов – единственный белорус, который выступает во всемирно известном цирке Дю Солей.

Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске -32

# Государственная политика в области спорта # Анастасия Аласания # Фотофакт

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