Трибуны на 200 болельщиков и современная страховка. Чем уникален Центр по прыжкам на батуте, который откроют в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске готовят к открытию Центр по прыжкам на батуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже весной он примет первые соревнования.

На трибунах за ними смогут наблюдать более 200 зрителей. Объект станет прежде всего тренировочной базой для национальной сборной. Наш корреспондент Анастасия Аласания одной из первых побывала в стенах, где будут готовить олимпийских чемпионов.

Светлана Пашковская, директор СДЮШОР № 1 Витебска:

Эти резины позволяют спортсмену беспрепятственно набирать высоту. А так как они амортизируют, они его немножко задерживают в воздухе, где он успевает выкрутить не только двойные, тройные вращения, но и добавлять к ним винтовые. Лонжа – суперсовременный страховочный пояс. Таких в Беларуси всего два. Обычная, казалось бы, деталь. Но настолько важная для подготовки будущего олимпийца.

Одной из первых ее примерит Аня Макаренко – восходящая звездочка школы витебского батута. База для национальной сборной и воспитанников СДЮШОР. Центр по прыжкам на батуте готовят к открытию в Витебске Аня на экскурсии по будущему Центру по прыжкам на батуте впервые. Признается: захватывает дух даже от мысли, что совсем скоро она будет парить здесь, под 15-метровой крышей.

Анастасия Аласания, СТВ:

Условно шторой зал разделят на две части. С одной стороны будет разминочная зона, с другой – тренировочная. Напротив – трибуны на 200 болельщиков. А сами батуты начнут монтировать буквально через пару недель, когда завершат все строительные работы. Батутов, кстати, здесь будет 10.

Тренажерный и хореографический залы, восстановительный центр с двумя саунами, административный блок. Тренироваться здесь будут и дети, и члены национальной сборной. Почувствовать себя не как дома, а дома сможет чемпион олимпийских игр-2016 Владислав Гончаров.

Триумфальная победа Владислава Гончарова вызвала ажиотаж среди витебских родителей. Мамы и папы, которые видят в своих детях будущих олимпийских чемпионов, буквально атаковали тренерский штаб. Сегодня в СДЮШОР № 1 занимаются более тысячи детей. И половина из них – батутисты.