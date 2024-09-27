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Хоккей. Результаты игрового дня за чемпионата экстралиги Беларуси

27 сентября 2024 20:07
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На ледовых аренах нашей страны не утихают хоккейные баталии регулярного чемпионата экстралиги. В расписании 27 сентября значились три противостояния, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Хоккей. Результаты игрового дня за чемпионата экстралиги Беларуси-1

В столице местная «Юность» принимала «Могилев». К одному из лидеров нынешнего розыгрыша пожаловал один из аутсайдеров. Хозяева вышли вперед уже на второй минуте. Больше цифры на табло в первом периоде не менялись. Во втором отрезке дружины по разу поразили ворота друг друга. А в заключительном периоде минчане обеспечили себе победу. 

Полная цифровая картина игрового вечера:

Хоккей. Результаты игрового дня за чемпионата экстралиги Беларуси-3

28 сентября в расписании экстралиги четыре встречи. 

# Хоккей Беларуси

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