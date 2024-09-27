Хоккей. Результаты игрового дня за чемпионата экстралиги Беларуси

На ледовых аренах нашей страны не утихают хоккейные баталии регулярного чемпионата экстралиги. В расписании 27 сентября значились три противостояния, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
На ледовых аренах нашей страны не утихают хоккейные баталии регулярного чемпионата экстралиги. В расписании 27 сентября значились три противостояния, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В столице местная «Юность» принимала «Могилев». К одному из лидеров нынешнего розыгрыша пожаловал один из аутсайдеров. Хозяева вышли вперед уже на второй минуте. Больше цифры на табло в первом периоде не менялись. Во втором отрезке дружины по разу поразили ворота друг друга. А в заключительном периоде минчане обеспечили себе победу.
Полная цифровая картина игрового вечера:
28 сентября в расписании экстралиги четыре встречи.