Хоккей. Результаты игрового дня за чемпионата экстралиги Беларуси

В столице местная «Юность» принимала «Могилев». К одному из лидеров нынешнего розыгрыша пожаловал один из аутсайдеров. Хозяева вышли вперед уже на второй минуте. Больше цифры на табло в первом периоде не менялись. Во втором отрезке дружины по разу поразили ворота друг друга. А в заключительном периоде минчане обеспечили себе победу.

Полная цифровая картина игрового вечера: