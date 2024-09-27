Белорус Роберт Куровский стал серебряным призёром первенства мира по тяжёлой атлетике

Роберт Куровский стал серебряным призером первенства мира по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. Турнир завершился 27 сентября в Испании, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорус, выступающий в самом тяжелом весе – свыше 109 килограммов, не оставил шансов своим соперникам в первом упражнении. В рывке атлет результативно использовал две попытки. В лучшей покорилась штанга весом 170 килограммов. Это принесло «малое золото». Во втором упражнении – толчке – белорус успешно выполнил все три попытки. В решающем подходе удалось зафиксировать 212 килограммов. Что соответствовало малой серебряной медали. Итоговая сумма двоеборья составила 382 килограмма. И это всего на один меньше, чем у победителя.

Таким образом, Роберт Куровский – вице-чемпион планеты. Ранее «золото» соревнований завоевал наш Владислав Сакович, а Игнатий Павлюковец стал серебряным призером.