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Белорус Роберт Куровский стал серебряным призёром первенства мира по тяжёлой атлетике

27 сентября 2024 20:06
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Роберт Куровский стал серебряным призером первенства мира по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. Турнир завершился 27 сентября в Испании, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Белорус Роберт Куровский стал серебряным призёром первенства мира по тяжёлой атлетике-1

Белорус, выступающий в самом тяжелом весе – свыше 109 килограммов, не оставил шансов своим соперникам в первом упражнении. В рывке атлет результативно использовал две попытки. В лучшей покорилась штанга весом 170 килограммов. Это принесло «малое золото». Во втором упражнении – толчке – белорус успешно выполнил все три попытки. В решающем подходе удалось зафиксировать 212 килограммов. Что соответствовало малой серебряной медали. Итоговая сумма двоеборья составила 382 килограмма. И это всего на один меньше, чем у победителя. 

Таким образом, Роберт Куровский – вице-чемпион планеты. Ранее «золото» соревнований завоевал наш Владислав Сакович, а Игнатий Павлюковец стал серебряным призером. 

# Тяжелая атлетика

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