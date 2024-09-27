Белорусские батутисты выиграли квалификацию международного турнира в Санкт-Петербурге

Белорусские батутисты выиграли квалификацию международного турнира Кубок Добровольского в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В состязаниях мужчин не знал равных двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович. От судей он получил 61,930 балла. Второй результат имеет партнер по нашей сборной Андрей Буйлов. Кроме того, в число полуфиналистов попали еще пять отечественных воздушных акробатов. В женском зачете лучшей суммы удостоилась Виолетта Бордиловская. Вместе с ней в следующую стадию шагнули четыре спортсменки.