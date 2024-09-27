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В Минске начался завершающий этап национального командного турнира по теннису «Золотая ракетка»

27 сентября 2024 18:01
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Завершающий этап национального командного турнира по теннису «Золотая ракетка» начался в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проводятся при поддержке Президентского спортивного клуба.

В Минске начался завершающий этап национального командного турнира по теннису «Золотая ракетка»-2

На старте принимают участие юные теннисисты до 12 лет. За возможность сразиться в главном финале боролись 17 команд теннисных клубов со всей Беларуси. Встречи проходят в одиночном, парном и смешанном разрядах. Каждая дружина проводит 9 поединков. Побеждает коллектив, который выиграл 5 встреч. Такой формат позволяет ребятам получить необходимую соревновательную практику.

В Минске начался завершающий этап национального командного турнира по теннису «Золотая ракетка»-4

Андрей Ахрамейко, главный судья турнира:
У нас командных соревнований-то немного в основном, потому что теннис – это индивидуальные соревнования по большей части. А тут формат интересный. Плюс там для команд из регионов им интересно приехать в Минск, играть на хороших кортах. Каждая команда старается выставлять своих сильнейших игроков. Уровень немного отличается. Есть сильные минские команды. Когда мы уже разыгрываем матчи за места, как сейчас, то тут команды равные достаточно. Поэтому борьба упорная.

В течение трех дней команды оспаривают с 9 по 12 места. В борьбе – два столичных клуба, а также воспитанники витебского и могилевского СДЮШОР.

В Минске начался завершающий этап национального командного турнира по теннису «Золотая ракетка»-6

Агата Злобич, участница турнира (СДЮШОР профсоюзов):
Я принимаю участие в этом турнире, «Золотая ракетка», первый раз. Я готовилась долго, тщательно тренировалась, и мне тут очень нравится. Турнир очень классный. Сегодня я играла со своей соперницей второй раз. На прошлом круге «Золотой ракетки» я тоже с ней играла. В прошлый раз я сыграла немножко лучше, в этот раз похуже. Встала не с той ноги сегодня, но выиграла. Выиграла не с плохим счетом. Соперница сегодня боролась до последнего, я тоже. Выиграла со счетом 7:5, 6:3. Иду вперед к успеху.

Финал турнира пройдет в декабре. За места на пьедестале будут бороться три столичных клуба и Академия «Теннис в Солнечном».

# Теннис

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