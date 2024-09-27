В Минске начался завершающий этап национального командного турнира по теннису «Золотая ракетка»

Завершающий этап национального командного турнира по теннису «Золотая ракетка» начался в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проводятся при поддержке Президентского спортивного клуба.

На старте принимают участие юные теннисисты до 12 лет. За возможность сразиться в главном финале боролись 17 команд теннисных клубов со всей Беларуси. Встречи проходят в одиночном, парном и смешанном разрядах. Каждая дружина проводит 9 поединков. Побеждает коллектив, который выиграл 5 встреч. Такой формат позволяет ребятам получить необходимую соревновательную практику.

Андрей Ахрамейко, главный судья турнира:

У нас командных соревнований-то немного в основном, потому что теннис – это индивидуальные соревнования по большей части. А тут формат интересный. Плюс там для команд из регионов им интересно приехать в Минск, играть на хороших кортах. Каждая команда старается выставлять своих сильнейших игроков. Уровень немного отличается. Есть сильные минские команды. Когда мы уже разыгрываем матчи за места, как сейчас, то тут команды равные достаточно. Поэтому борьба упорная. В течение трех дней команды оспаривают с 9 по 12 места. В борьбе – два столичных клуба, а также воспитанники витебского и могилевского СДЮШОР.