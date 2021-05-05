Без боя отдавали первый сет. Пара Саснович/Таусон вышла в 1/4 финала турнира во Франции

Новости Беларуси. Александра Саснович и Клара Таусон вышли в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира категории 125 во Франции. Примечательно, что на старте была обыграна другая белоруска, Лидия Морозова, и ее партнерша Андреа Миту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А еще удивительнее то, что будущие победительницы практически без боя отдали первый сет, уступали во втором, при этом проиграв подачу, однако в конце концов вышли сухими из воды. Финальные цифры – 2-6, 6-4, 10-6. В 1/4 Саснович и Таусон встретятся с победительницами матча Аранта Рус – Ван Сиюй против Амандин Эсс – Хармони Тан.