Хоккей. Андрей Стась стал игроком «Трактора»

Новости Беларуси. Белорусский хоккейный нападающий Андрей Стась официально перешел в «Трактор». Соглашение рассчитано на два года с возможностью дальнейшего продления на год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минувший сезон наш центрфорвард провел в «Авангарде». За «ястребов» в 2020-2021 годах он сыграл в 61 матче, забросив одну шайбу и отдав 10 передач – это 11 очков. Вместе с омским клубом белорус стал обладателем Кубка Гагарина.