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Хоккей. Андрей Стась стал игроком «Трактора»

05 мая 2021 14:25
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Новости Беларуси. Белорусский хоккейный нападающий Андрей Стась официально перешел в «Трактор». Соглашение рассчитано на два года с возможностью дальнейшего продления на год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Андрей Стась стал игроком «Трактора»-1

Минувший сезон наш центрфорвард провел в «Авангарде». За «ястребов» в 2020-2021 годах он сыграл в 61 матче, забросив одну шайбу и отдав 10 передач – это 11 очков. Вместе с омским клубом белорус стал обладателем Кубка Гагарина.

Хоккей. Андрей Стась стал игроком «Трактора»-4

Всего в КХЛ Стась провел 703 матча, став 11-м игроком в лиге по этому показателю. За время выступления в лиге набрал 159 баллов.

# Хоккей Беларуси # Андрей Стась # Фотофакт

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