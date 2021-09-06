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Хоккей. Новополоцкий «Химик» дома обыграл «Брест»

06 сентября 2021 15:19
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Новости Беларуси. 5 сентября прошли еще три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Новополоцкий «Химик» дома обыграл «Брест»-1

Новополоцкий «Химик» на родном льду нанес поражение «Бресту» – 2:0. В первом периоде командам не удалось забросить шайбу, а вот во втором отрезке Михаил Бучкин и Артем Землянкин все же поразили ворота брестчан. Эта победа позволила команде из Новополоцка разделить первое место в таблице вместе с молодечненским «Динамо».

Хоккей. Новополоцкий «Химик» дома обыграл «Брест»-4

Полная картина игрового дня на экранах.

# Хоккей Беларуси # Михаил Бучкин # Артем Землянкин # Фотофакт

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