Хоккей. Новополоцкий «Химик» дома обыграл «Брест»

Новости Беларуси. 5 сентября прошли еще три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новополоцкий «Химик» на родном льду нанес поражение «Бресту» – 2:0. В первом периоде командам не удалось забросить шайбу, а вот во втором отрезке Михаил Бучкин и Артем Землянкин все же поразили ворота брестчан. Эта победа позволила команде из Новополоцка разделить первое место в таблице вместе с молодечненским «Динамо».