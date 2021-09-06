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Четвёртое поражение подряд. Сборная Беларуси уступила команде Уэльса в квалификации ЧМ по футболу

06 сентября 2021 15:09
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Новости Беларуси. 5 сентября сборная Беларуси сыграла против команды Уэльса в рамках квалификационного раунда чемпионата мира по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четвёртое поражение подряд. Сборная Беларуси уступила команде Уэльса в квалификации ЧМ по футболу-1

Наша дружина потерпела поражение – 2:3. И это четвертый подряд проигрыш. Белорусы довольно неплохо выглядели на поле, первый тайм оставался за нами – 2:1. Однако второй изменил расклад сил и принес викторию валлийцам. Пока наша сборная занимает четвертое место в группе, и лишь две команды пройдут дальше.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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