Четвёртое поражение подряд. Сборная Беларуси уступила команде Уэльса в квалификации ЧМ по футболу

Наша дружина потерпела поражение – 2:3. И это четвертый подряд проигрыш. Белорусы довольно неплохо выглядели на поле, первый тайм оставался за нами – 2:1. Однако второй изменил расклад сил и принес викторию валлийцам. Пока наша сборная занимает четвертое место в группе, и лишь две команды пройдут дальше.