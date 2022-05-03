IIHF опубликовала статистику самых посещаемых хоккейных клубов Европы. На каком месте минское «Динамо»?

Международная федерации хоккея опубликовала статистику самых посещаемых клубов Европы. Минское «Динамо» в топе расположилось на восьмом месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В среднем домашние матчи «зубров» посещают 6 304 человек. Отметим, что этот показатель позволил «Динамо» стать самым посещаемым клубом Континентальной хоккейной лиги. Первое же место в европейском рейтинге досталось швейцарскому «Берну», его поединки в среднем посещают 13 348 человек.