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IIHF опубликовала статистику самых посещаемых хоккейных клубов Европы. На каком месте минское «Динамо»?

03 мая 2022 17:03
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Международная федерации хоккея опубликовала статистику самых посещаемых клубов Европы. Минское «Динамо» в топе расположилось на восьмом месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

IIHF опубликовала статистику самых посещаемых хоккейных клубов Европы. На каком месте минское «Динамо»?-1

В среднем домашние матчи «зубров» посещают 6 304 человек. Отметим, что этот показатель позволил «Динамо» стать самым посещаемым клубом Континентальной хоккейной лиги. Первое же место в европейском рейтинге досталось швейцарскому «Берну», его поединки в среднем посещают 13 348 человек.

# Хоккей # Фотофакт

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