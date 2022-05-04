Белорус Алексей Протас признан лучшим новичком американской хоккейной команды «Хёрши»

Белорус некоторое время играл и в главной дружине, однако завершал сезон в дочернем подразделении. В форме «Херши» наш форвард провел 42 матча, в которых набрал 24 очка. На счету Протаса 8 голов и 16 ассистов. А вот показатель полезности удручает – минус три. Тем не менее боссы клуба все равно признали нашего спортсмена лучшим приобретением межсезонья. В прошедшем регулярном чемпионате Протас набрал 24 (8 + 16) очка в 42 матчах при показателе полезности «-3».