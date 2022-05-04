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Белорус Алексей Протас признан лучшим новичком американской хоккейной команды «Хёрши»

04 мая 2022 12:08
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Алексей Протас признан лучшим новичком «Херши», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта команда является фармом «Вашингтона» из НХЛ.

Белорус Алексей Протас признан лучшим новичком американской хоккейной команды «Хёрши»-1

Белорус некоторое время играл и в главной дружине, однако завершал сезон в дочернем подразделении. В форме «Херши» наш форвард провел 42 матча, в которых набрал 24 очка. На счету Протаса 8 голов и 16 ассистов. А вот показатель полезности удручает – минус три. Тем не менее боссы клуба все равно признали нашего спортсмена лучшим приобретением межсезонья. В прошедшем регулярном чемпионате Протас набрал 24 (8 + 16) очка в 42 матчах при показателе полезности «-3».

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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