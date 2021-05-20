«Задача очень трудная, у нас остаются проблемы с составом». Гандболисты «Мешков Брест» готовятся к матчу против «Барселоны»

Новости Беларуси. Гандбольная команда «Мешков Брест» сыграет 20 мая ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Гандбольная команда «Мешков Брест» сыграет 20 мая ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Несмотря на серьезные кадровые потери, в первой встрече брестчане здорово проявили себя, уступив сопернику лишь в заключительную пятиминутку – 29:33. Для выхода дальше команде нужно отквитать разницу мячей.
Рауль Алонсо, главный тренер гандбольной команды «Мешков Брест»:
Стараемся подготовиться на 100 %. Думаю, мы можем гордиться тем, как сыграли дома. Буду рад, если в гостях получится не хуже, а то и лучше. Еще есть шанс попасть в «Финал четырех», и мы будем бороться до последнего. Да, задача очень трудная, у нас остаются проблемы с составом. Все, кто не играл в первом матче, не выйдут и во втором. На позиции правого полусреднего продолжим пробовать разные варианты. Будем наслаждаться игрой и постараемся порадовать болельщиков.
Станет ли эта игра заключительной в еврокубках для Рауля Алонсо у руля «Мешков Брест», узнаем 20 мая. Начало матча в 21:45.