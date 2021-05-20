«Задача очень трудная, у нас остаются проблемы с составом». Гандболисты «Мешков Брест» готовятся к матчу против «Барселоны»

Рауль Алонсо, главный тренер гандбольной команды «Мешков Брест»:

Стараемся подготовиться на 100 %. Думаю, мы можем гордиться тем, как сыграли дома. Буду рад, если в гостях получится не хуже, а то и лучше. Еще есть шанс попасть в «Финал четырех», и мы будем бороться до последнего. Да, задача очень трудная, у нас остаются проблемы с составом. Все, кто не играл в первом матче, не выйдут и во втором. На позиции правого полусреднего продолжим пробовать разные варианты. Будем наслаждаться игрой и постараемся порадовать болельщиков.