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«Задача очень трудная, у нас остаются проблемы с составом». Гандболисты «Мешков Брест» готовятся к матчу против «Барселоны»

20 мая 2021 15:28
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Новости Беларуси. Гандбольная команда «Мешков Брест» сыграет 20 мая ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Задача очень трудная, у нас остаются проблемы с составом». Гандболисты «Мешков Брест» готовятся к матчу против «Барселоны» -1

Несмотря на серьезные кадровые потери, в первой встрече брестчане здорово проявили себя, уступив сопернику лишь в заключительную пятиминутку – 29:33. Для выхода дальше команде нужно отквитать разницу мячей.

«Задача очень трудная, у нас остаются проблемы с составом». Гандболисты «Мешков Брест» готовятся к матчу против «Барселоны» -4

Рауль Алонсо, главный тренер гандбольной команды «Мешков Брест»:
Стараемся подготовиться на 100 %. Думаю, мы можем гордиться тем, как сыграли дома. Буду рад, если в гостях получится не хуже, а то и лучше. Еще есть шанс попасть в «Финал четырех», и мы будем бороться до последнего. Да, задача очень трудная, у нас остаются проблемы с составом. Все, кто не играл в первом матче, не выйдут и во втором. На позиции правого полусреднего продолжим пробовать разные варианты. Будем наслаждаться игрой и постараемся порадовать болельщиков.

«Задача очень трудная, у нас остаются проблемы с составом». Гандболисты «Мешков Брест» готовятся к матчу против «Барселоны» -7

Станет ли эта игра заключительной в еврокубках для Рауля Алонсо у руля «Мешков Брест», узнаем 20 мая. Начало матча в 21:45.

# Гандбол # Рауль Алонсо # Фотофакт

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