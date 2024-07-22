В Минске прошёл турнир по функциональному многоборью

Бегать, плавать, подтягиваться и работать с железом. За 3 дня участникам международного турнира по функциональному многоборью предстояло выполнить сразу 5 комплексов. Смельчаков набралось много – более 160 человек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенность этого вида спорта в том, что профессионалам и любителям здорового образа жизни до последнего неизвестно, какие именно упражнения войдут в соревновательную программу. Нужно быть готовым ко всему. Испытания, как правило, разносторонние, едва ли не на все возможные группы мышц. Но, по словам атлетов, именно это разнообразие доставляет особое удовольствие.

Александр Терпиловский, участник турнира: Наверное, главное преимущество, что не ограничиваемся какими-то группами мышц. Не тяжело абсолютно, задания разные как на тренировках, так и на соревнованиях. Ну и это дает колоссальный толчок в развитии твоей физической формы.

Роман Грищенко, участник турнира (Россия): Большое количество упражнений, хочется научиться всему. И не устаешь. Центральная нервная система отдыхает. Ты сегодня ползаешь по канату, завтра плаваешь, послезавтра бегаешь. Любой другой вид спорта – одно и то же. Я много чем занимался, в любом случае когда-то заканчивается. А здесь нет предела.

В битве городов принимали участие как профессиональные спортсмены, так и любители. К слову, заниматься функциональным многоборьем могут представители разных дисциплин. Есть как легкоатлеты, так и выходцы из тяжелой атлетики. А также те, кто просто регулярно посещает спортзал.

Денис Князюк, председатель Федерации функционального многоборья:

Судя по нашим атлетам, которые приходят к нам в зал, те, кто психологически не может заставлять себя, они просто рано или поздно отклеиваются, остаются те, кто может выработать какой-то фундамент, где они могут воспринимать эту нагрузку. И это дальше им очень хорошо заходит в повседневной жизни.

Большинство призовых мест заняли россияне. У них кросс-фит культивируется давно и развита клубная система. Для нашей страны старт стал 6-м в истории. Однако он нашел приверженцев и занял свою нишу. Значит, результаты скоро придут.