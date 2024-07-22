Прямой эфир

В Минске прошёл турнир по функциональному многоборью

22 июля 2024 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бегать, плавать, подтягиваться и работать с железом. За 3 дня участникам международного турнира по функциональному многоборью предстояло выполнить сразу 5 комплексов. Смельчаков набралось много – более 160 человек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске прошёл турнир по функциональному многоборью-1

Особенность этого вида спорта в том, что профессионалам и любителям здорового образа жизни до последнего неизвестно, какие именно упражнения войдут в соревновательную программу. Нужно быть готовым ко всему. Испытания, как правило, разносторонние, едва ли не на все возможные группы мышц. Но, по словам атлетов, именно это разнообразие доставляет особое удовольствие.

В Минске прошёл турнир по функциональному многоборью-4

Александр Терпиловский, участник турнира:
Наверное, главное преимущество, что не ограничиваемся какими-то группами мышц. Не тяжело абсолютно, задания разные как на тренировках, так и на соревнованиях. Ну и это дает колоссальный толчок в развитии твоей физической формы.

В Минске прошёл турнир по функциональному многоборью-7

Роман Грищенко, участник турнира (Россия):
Большое количество упражнений, хочется научиться всему. И не устаешь. Центральная нервная система отдыхает. Ты сегодня ползаешь по канату, завтра плаваешь, послезавтра бегаешь. Любой другой вид спорта одно и то же. Я много чем занимался, в любом случае когда-то заканчивается. А здесь нет предела.

В Минске прошёл турнир по функциональному многоборью-10

В битве городов принимали участие как профессиональные спортсмены, так и любители. К слову, заниматься функциональным многоборьем могут представители разных дисциплин. Есть как легкоатлеты, так и выходцы из тяжелой атлетики. А также те, кто просто регулярно посещает спортзал.

В Минске прошёл турнир по функциональному многоборью-13

Денис Князюк, председатель Федерации функционального многоборья:
Судя по нашим атлетам, которые приходят к нам в зал, те, кто психологически не может заставлять себя, они просто рано или поздно отклеиваются, остаются те, кто может выработать какой-то фундамент, где они могут воспринимать эту нагрузку. И это дальше им очень хорошо заходит в повседневной жизни.

Большинство призовых мест заняли россияне. У них кросс-фит культивируется давно и развита клубная система. Для нашей страны старт стал 6-м в истории. Однако он нашел приверженцев и занял свою нишу. Значит, результаты скоро придут.

# Спортивные соревнования # Денис Князюк

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские гимнастки готовятся к домашнему международному турниру «Хрустальная роза»
22 июля 2024 17:43

Белорусские гимнастки готовятся к домашнему международному турниру «Хрустальная роза»

Белорусские футболисты узнали потенциальных соперников по следующим раундам еврокубков
22 июля 2024 14:05

Белорусские футболисты узнали потенциальных соперников по следующим раундам еврокубков

Алена Фалей неудачно дебютировала на теннисном турнире в Румынии
22 июля 2024 14:03

Алена Фалей неудачно дебютировала на теннисном турнире в Румынии