Белорусские гимнастки готовятся к домашнему международному турниру «Хрустальная роза»

Белорусские гимнастки готовятся к одному из важнейших домашних стартов. До международного турнира «Хрустальная роза» осталось три дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционные соревнования столичный Дворец гимнастики принимает не в первый раз. На старт заявились более 200 гимнасток из девяти стран. Начнется турнир в пятницу, 26 июля. Многие сравнивают «Хрустальную розу» с чемпионатом мира, но организаторы говорят, что это праздник красоты и грации.

Любовь Черкашина, главный судья турнира:

Очень классно, когда есть возможность сделать такой праздник для наших гимнасток. Во-первых, это красиво, во-вторых, дети получают много подарков, много хороших слов, прекрасная трансляция. Действительно, такой праздник художественной гимнастики. Это «Хрустальная роза» – не зря же такое название, что все это хрупкое, это такая ювелирная работа. Но это так запоминается, иногда, действительно, есть какие-то любимые гимнастики, на которых ты готов бесконечно смотреть. Соответственно, какие-то уникальные вещи, может быть, кто-то коллекционирует дома, это тоже что-то уникальное. Поэтому такая коллекция из гимнасток, на которую можно посмотреть на турнире «Хрустальная роза».

По традиции наиболее представительный состав у белорусской и российской сборных. Примут участие в соревнованиях и сильнейшие отечественные грации, призер Олимпийских игр Алина Горносько и медалистка чемпионатов мира Анастасия Салос. Также зрители смогут увидеть победительниц и призеров крупных международных и республиканских стартов: Дарью Веренич, Елизавету Зорькину, Алину Речкину, Дарью Грохотову.

Дарья Веренич, участница турнира:

Я участвую третий раз в этом замечательном турнире. Это один из важных стартов. И, конечно, готовимся, работаем, чтобы хорошо и достойно представить свою страну.

Дарья Грохотова, участница турнира:

Поддержка всегда важна, особенно когда в своем зале, в родном зале, когда приходят за тебя болеть друзья. Это очень хорошо, очень классно и, конечно, волнительно, потому что ты хочешь показать свой максимум и подняться на пьедестал.