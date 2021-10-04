Хоккей. «Могилёв» обыграл минскую «Юность» в матче чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Неожиданностью завершились очередные три матча чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Могилев» на своем льду сенсационно обыграл минскую «Юность», на тот момент занимающую первое место в таблице лидеров. Хозяева умело реализовали большинство, что привело к голу под авторством Николая Мирончика. Особенно отличился вратарь «Могилева» Артур Малков, отразивший все 36 бросков по своим воротам. Последний раз «львы» побеждали «Юность» в далеком 2011 году.

«Металлург» с разгромным счетом одолел молодечненское «Динамо» – 5:1. Такая игра сказалась и на таблице лидеров, где жлобинские хоккеисты вышли на первое место.