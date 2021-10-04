Футбол. «Слуцк» обыграл «Энергетик-БГУ» в заключительном матче чемпионата Беларуси

В последнем противостоянии «Слуцк» на своем поле оказался сильнее «Энергетика-БГУ». Хозяева играли уверенно и открыли счет на 42 минуте матча. Ворота соперника поразил Алексей Бутаревич. Закрепил преимущество Дмитрий Сасин, забивший второй гол. Итоговый счет встречи – 2:0 в пользу «Слуцка».

В центральной встрече тура сошлись солигорский «Шахтер» и минское «Динамо». Горняки играли уверенно и уже к 25 минуте матча имели преимущество в два забитых мяча. Минчане смогли ответить только один раз. Эта виктория помогла «Шахтеру» еще сильнее закрепиться на позиции лидера чемпионата. Отрыв от второго места, которое занимает БАТЭ, составляет 7 очков.