Ольга Говорцова сыграет с японкой Маё Хиби на турнире в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Теннисистка Ольга Говорцова 4 октября начнет свое выступление на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первой соперницей в рамках квалификационного этапа станет японка Мае Хиби. Матч начнется предварительно в 22:30. Участие в этом турнире должна была принять и Арина Соболенко, но она заразилась коронавирусом. Сейчас спортсменка находится на изоляции.