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Ольга Говорцова сыграет с японкой Маё Хиби на турнире в Индиан-Уэллсе

04 октября 2021 15:24
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Новости Беларуси. Теннисистка Ольга Говорцова 4 октября начнет свое выступление на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Ольга Говорцова сыграет с японкой Маё Хиби на турнире в Индиан-Уэллсе-1

Первой соперницей в рамках квалификационного этапа станет японка Мае Хиби. Матч начнется предварительно в 22:30. Участие в этом турнире должна была принять и Арина Соболенко, но она заразилась коронавирусом. Сейчас спортсменка находится на изоляции.  

# Теннис # Ольга Говорцова # Маё Хиби # Арина Соболенко # Фотофакт

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