19 комплектов наград разыграли на международном турнире по художественной гимнастике в Минске

В заключительный день международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач были разыграны медали в финалах отдельных видов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В трех из четырех упражнениях не знала равных Алина Горносько. Она выиграла композиции с лентой, обручем и мячом. А вот в булавах золото взяла победительница многоборья Анастасия Салос. Всего за три дня было разыграно 19 комплектов наград. А памятные подарки получили все участницы независимо от занятого места.