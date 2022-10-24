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Соболенко опустилась на три строки в теннисном рейтинге

24 октября 2022 12:50
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Представлены обновленные теннисные рейтинги. Арина Соболенко откатилась на три строки вниз. Теперь она – седьмая ракетка планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко опустилась на три строки в теннисном рейтинге-1

А вот Виктория Азаренко улучшила статистику. Отныне она – 27-я на планете. Александра Саснович сделала один шаг вверх и разместилась на 31-м месте в реестре. Что касается мужской классификации, то Илья Ивашко немного сдал и теперь идет 72-м.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Фотофакт

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