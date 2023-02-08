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Хоккей. Минское «Динамо» закрепилось в плей-офф Западной конференции на 7-й позиции

08 февраля 2023 14:07
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Минскому хоккейному «Динамо» наконец-то удалось закрепиться в зоне плей-офф. Случилось это благодаря одержанной накануне победе над «Спартаком» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» закрепилось в плей-офф Западной конференции на 7-й позиции-1

Теперь «зубры» располагаются на 7-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. Преимущество над «Северсталью», которая идет 8-й, составляет 1 балл. Отрыв от «Спартака» более существенный – 5 очков. Впереди у минчан всего 7 противостояний. Причем лишь 2 раза они сыграют дома. В четверг, 9 февраля, гостевым матчем против «Трактора» они откроют свою четырехматчевую выездную серию. Соперник в Восточной конференции продолжает отчаянно бороться за плей-офф, поэтому к встрече с нашими парнями они подойдут предельно мотивированными.

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# Хоккей # Фотофакт

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