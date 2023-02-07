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Минское «Динамо» обыграло московский «Спартак» в домашнем матче КХЛ

07 февраля 2023 19:52
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Минское хоккейное «Динамо» в домашнем поединке обыграло московский «Спартак» в КХЛ. Итоговый счет – 3:1 в пользу хозяев арены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло московский «Спартак» в домашнем матче КХЛ-1

Старт матча выдался тяжелым для «зубров». Они пропустили. А также по ходу первого периода заработали несколько удалений, из-за чего никак не могли отыграться. А вот во второй 20-минутке ход поединка приятно изменился. Дружины проводили игровое время в обоюдных атаках, в которых больше преуспели именно минчане. Благодаря усилиям Седрика Пакетта и Ника Меркли они не просто сравняли, а вышли вперед. В третьем отрезке подопечные Вудкрофта упрочили лидерство. Отличился Дмитрий Коробов. Дальше динамовцем предстоит гостевая дуэль с «Трактором». Состоится она 9 февраля.

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# Хоккей # Седрик Пакетт # Ник Меркли # Крэйг Вудкрофт # Дмитрий Коробов # Фотофакт

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