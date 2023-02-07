Хоккеисты Михаил Листопадов и Даниил Сотишвили вызваны в молодёжную сборную Беларуси

Новости Беларуси. Хоккеисты Михаил Листопадов и Даниил Сотишвили вызваны в молодежную сборную Беларуси, которая начала подготовку к Кубку Будущего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сотишвили – нападающий «Динамо-Шинника». Он является лучшим бомбардиром МХЛ. Также в его активе есть два матча в КХЛ за минское «Динамо». Причем в своей дебютной игре он отличился заброшенной шайбой. Листопадов – защитник «Витебска». В 47 матчах нынешнего сезона Экстралиги он набрал 8 результативных баллов при показателе полезности +5. Отметим, Кубок Будущего пройдет в Минске с 9 по 11 февраля на льду «Чижовка-Арены». На турнире также выступят молодежные сборные Казахстана и России.