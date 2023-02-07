«Это замечательная база». Юные биатлонисты из Минской области разыграли путёвки в финал турнира «Снежный снайпер»

На турнире было представлено 23 команды из 23 районов – всего 270 участников в трех возрастных категориях. Эти ребята не являются воспитанниками специализированных спортивных школ, но у них есть все шансы быть замеченными специалистами. Юные стреляющие лыжники с каждым годом приятно удивляют уровнем своей подготовки.

Елена Чернявская, директор Минского областного центра физического воспитания населения:

И дети, и учителя – все очень стараются, каждую снежинку ловят. Нам очень повезло в Минской области, что у нас есть Раубичи. Это замечательная база такая. Мощно, здорово. Тем более на этих соревнованиях нам удалось увидеть всех знаменитостей. Мы видели с ребятами нашу национальную сборную, на тренировках у них присутствовали, автографы ребята брали. Это очень важно, ведь главное – делать все с желанием и с любовью.